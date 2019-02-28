"Раскольники остались раскольниками": в Сербии отказались признавать ПЦУ

Единственной церковью, которую Сербская церковь признает, является бывшая УПЦ МП.

Православная церковь Украины является неканонической.

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Об этом говорится в заявлении бюро печати и массовой информации Сербской православной церкви (СПЦ), передает Главред. Комментируя создание автокефальной церкви в Украине, в СПЦ подчеркнули, что "раскольники остались раскольниками", и "единожды раскольник - раскольник навсегда, за исключением случаев искреннего обращения и глубокого покаяния".

"Единственной церковью, которую Сербская церковь знает и признает, является каноническая Украинская православная церковь во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", - сказано в заявлении СПЦ.

Там также заявили о неканоническом "вторжение Константинопольского патриархата на территорию Русской церкви", а созванный в Киеве при участии Константинополя объединительный собор назван "разъединительным и разделительным лжесобором, еще глубже выкопавшим ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украины".

Кроме того, СПЦ "просит и умоляет" Константинопольского патриарха пересмотреть принятые им решения, дабы восстановить "благословенный мир и единство поместных святых Божиих Церквей", передает отдел внешних церковных связей РПЦ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 гда в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь - Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.