Епифаний рассказал, когда все украинские лавры перейдут в подчинение ПЦУ

Епифаний заявил, что до сих пор каких-то угроз со стороны Москвы не получал.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о том, какие три ключевые задачи он ставит перед собой как глава ПЦУ.

Об и многом другом он рассказал в интервью журналу "Новое время".

"Первая — сохранить единство, которое было задекларировано на объединительном соборе. Вторая — обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование — наше будущее. Третья задача — это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать",- заявил Епифаний.

Также Епифаний вспомнил о статусе лавр.

"Лавры — духовно-культурное достояние украинского народа. И я верю, что Господь сотворит такие условия, что лавры перейдут в Поместную украинскую церковь. Думаю, что это произойдет в течение следующих лет, возможно, даже года. Я бы хотел, чтобы лаврские монахи самостоятельно пришли к осознанию того, что нет другого пути, кроме пути объединения, чтобы вместе творить нашу новейшую историю",- уверен митрополит.

Он рассказал и об отношениях с Московским патриархатом.

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"После объединительного Собора и получения томоса я ни разу не пересекался с иерархами и духовенством уже Русской православной церкви Украины. То есть у них нет желания вести диалог, нет аргументов. Но я готов к общению, готов находить время для диалога о единении всех православных в единую церковь. Однако с их стороны, очевидно, подобного желания нет",- считает он.

Епифаний заявил, что до сих пор каких-то угроз со стороны Москвы не получал.

"Но процесс [объединения церквей в единую автокефальную церковь Украины] был сложный, внешние силы вмешивались в наши внутренние дела. Все велось в кулуарах. Я даже не знаю определенных подробностей, но было видно, что Россия пыталась (и сейчас будет пытаться) изнутри разрушать то, что мы сумели объединить",- сказал глава ПЦУ.

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