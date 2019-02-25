Приходько раскритиковала выступление MARUV: «не хочу, чтобы страну представляли в таких позах» (видео)

Исполнительница также обратилась к министру культуры из-за выступления на нацотборе дуэта ANNA MARIA.

Певица Анастасия Приходько раскритиковала певицу MARUV, которая должна представлять Украину на Евровидении 2019.

Соответствующее видео Приходько выложила в Facebook. По ее словам, MARUV ей не нравится.

Читайте такжеПрава на песню MARUV для Евровидения принадлежат "российской компании" – соцсети (фото)

«Почему? Потому что она гастролирует в РФ, потому что у нее песня зарегистрирована в РФ, поэтому что она говорит, что «воевать за мир – это будто тр*двигаться за девственность», простите, это дословно ее слова. И я думаю, этого хватит», - указала Приходько.

Она также раскритиковала номер певицы на отборе.

«Я не хочу, чтобы мое государство представляли в исподнем, и в таких позах, в которых она танцует», - заявила Приходько.

Кроме того, исполнительница обратилась к министру культуры Евгению Нищуку из-за выступления на нацотборе дуэта ANNA MARIA, участницы которого сделали неоднозначное заявление о Крыме. Приходько заверила, что если бы министром культуры была она, то дуэт ни в коем случае не выступал бы в финале.

«Они бы не звучали из радиоприемников, и их не было бы в телевизионном пространстве. Все. Точка. За то, что они наговорили», - отметила певица.

По словам Приходько, ее фаворит на нацотборе - группа Brunettes Shoot Blondes.

Напомним, Приходько выступала на Евровидении 2009, как участница от России. Из украинского отбора Приходько со скандалом дисквалифицировали. Поводом к этому стали регламентные нарушения и обвинения в якобы лоббировании исполнительницы на высшем уровне.

Как сообщал УНИАН, отправка MARUV на Евровидение от Украины под вопросом, ведь певица должна подписать с "UA:Общественное" контракт с требованием исключить гастроли в России. При этом у MARUV на апрель запланированы выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Впрочем, на своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ.