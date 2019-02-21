"Мы переложили бы войну на наших детей": украинцы о том, какой была бы Украина без победы Майдана

Солист группы ТНМК Фоззи считает, что Майдан бы победил в любом случае.

В канун пятой годовщины Евромайдана журналисты расспросили соотечественников, как развивалась бы страна и что делали бы они сами, если бы история пошла другим путем.

Соответствующий материал под название «А если бы Майдан не победил?» опубликовало издание «Новое время».

«У истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но я всерьез бы задумался о том, чтобы уехать. А вариантов — километр…» - отметил театральный режиссер, основатель фестиваля Гогольfest Влад Троицкий.

«Он в любом случае победил бы. Без вариантов», - заявил музыкант, солист группы ТНМК Александр Сидоренко (Фоззи).

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«Я видел эту другую страну собственными глазами за два года до этого на выборах президента Беларуси в Минске. Десятки журналистов, активистов и общественных деятелей были бы объявлены без вести пропавшими, сотни протестующих еще несколько лет гнили бы в камерах СИЗО, а лицом протеста стала бы отчаявшаяся горстка маргинальных политиков, согласившихся на роль карманной оппозиции. Если бы мы тогда не отстояли свой выбор, уверен, многих из нас ожидала бы участь [убитого активиста] Юрия Вербицкого. Если бы я выжил, я вряд ли смог бы продолжить заниматься журналистикой…» - сказал народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

«К сожалению, пока страна развивается таким образом, что кажется, будто Майдан не победил. Победила “сцена” Майдана…» - считает директор киевского кинотеатра Жовтень Людмила Горделадзе

«Если бы Майдан проиграл на последней стадии, была бы гражданская война между Западной и Восточной Украиной с последующим вооруженным вмешательством России. Лично я в случае падения Майдана 18 февраля [2014-го] готовилась отходить с побратимами в Ровенскую область к [координатору Правого сектора на Западной Украине] Сашку Белому, чтобы оттуда осуществлять партизанские вылазки», - заявила офицер Вооруженных сил Украины, блогер Елена Белозерская

«Тогда мы переложили бы эту войну на наших детей», - подчеркнул программный директор Крымского дома Алим Алиев.

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Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинских властей от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в общей сложности во время Евромайдан пострадали 2,5 тыс. человек.

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