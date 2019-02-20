На Днепропетровщине почтили память Героев Небесной Сотни (фото)

Отдать дань павшим собрались на Аллее памяти возле Днепропетровской облгосадминистрации.

20 февраля украинцы чтят память Небесной Сотни – людей, которые отдали жизнь за демократию, достоинство и свободу. Вспоминали подвиг Героев и на Днепропетровщине.

Отдать дань павшим собрались на Аллее памяти возле Днепропетровской облгосадминистрации. Об этом сообщает издание "Вести Приднепровья".

Читайте такжеВ Киеве почтили память погибших во время Революции достоинства (видео)

На Аллее памяти возле Днепропетровской ОГА – немало людей. Почтить павших Героев пришли представители руководства области, города и силовых структур, защитники Украины, общественные деятели, духовенство и жители Днепра.

Кто в руках держал цветы, кто-то флаг. К памятникам подносили и лампадки.

"Герои Небесной Сотни понимали, что Украина должна быть самостоятельной и независимой. Они боролись за свои убеждения. Благодаря им сознание украинцев изменилось: люди начали гордиться своей страной. О подвиге Небесной Сотни забывать нельзя", - говорит местная жительница Тамара Щетинина.