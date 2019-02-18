38% украинцев не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года - опрос

52% опрошенных пережили какую-то стрессовую ситуацию в течение 2018 года.

В Украине в прошлом году процент людей, которые не переживали никаких стрессовых ситуаций, снизился до уровня 2016 года и составил 38%, что на 10% ниже показателя 2013 года.

Таковы данные исследования «Стрессовые ситуации в жизни украинцев», проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Доля респондентов, которые не пережили ни одной стрессовой ситуации в течение 2018 года, составляет 38%, что на 4 процента меньше, чем в 2017 году, и приближается к соответствующему показателю за 2016 (тогда было 37%)», - говорится в результатах исследования.

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В КМИС отметили, что 52% опрошенных пережили какую-то стрессовую ситуацию течение 2018 года (в 2017 - 53%). В 2018 году наблюдалось уменьшение доли респондентов, которые чувствовали свою беспомощность и теряли веру в себя, - 17% (в 2017 - 21%), а также тех, кому пришлось потерять работу и оказаться без средств к существованию (соответственно 11% против 15%). В то же время до 13% в 2018 году уменьшилось количество людей, переживших другие стрессовые ситуации (16% в 2017 году).

Согласно данным исследования, чаще всего в 2018 году украинцы переживали 8 видов стрессовых ситуаций. В частности, пережили тяжелую болезнь, операцию 12% опрошенных, что на 3% больше, чем в 2017 году; 10% - чувствовали свою беспомощность (в 2017 - 13%); 9% - пережили смерть близких (в 2017 - 7%); 9% - пережили тяжелую болезнь близких (на 3% меньше, чем в 2017 году), 8% - потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью (так же, как и в 2017 году), 6% - оказались без средств к существованию (на 2% пункта меньше, чем в 2017 г.). Потеряли веру в собственные силы 6% опрошенных, что на 1% меньше, чем в 2017 году. Потеряли работу и стали вынужденно безработными 5% респондентов против 7% в 2017 году.

Как отмечают социологи, в 2013 году, до конфликта на востоке Украины, 48% опрошенных не переживали никаких стрессовых ситуаций. В 2014 и 2015 годах стресс не переживали лишь 35% и 34% населения соответственно. В 2016 и 2017 годах ситуация улучшалась: количество людей, которые не пережили стрессовых ситуаций, возросло до 42%, но в 2018 г. снова снизилось почти до уровня 2016 (тогда было 37%).

Справка. Киевский международный институт социологии проводил опрос общественного мнения в течение 30 ноября - 14 декабря 2018 года. Методом интервью было опрошено 2034 респондента в возрасте старше 18 лет, проживающие во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.