Адвокаты Мангеры "не доверяют" онлайн-трансляциям заседания суда от интернет-изданий

Также адвокаты утверждают, что СБУ незаконно расследует дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, поскольку председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру инкриминируют преступление, предусмотренное ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), а такие преступления подследственны полиции, а не СБУ.

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что на сайте Судебной власти была прекращена трансляция заседания по избранию их подзащитному меры пресечения и требуют возобновить ее из-за значительного общественного резонанса дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитники заявили на заседании Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Адвокаты заявили, что не доверяют трансляциям судебного заседания, которые осуществляет ряд интернет-изданий, и требуют возобновить официальную трансляцию.

Также они утверждают, что СБУ незаконно расследует дело об убийстве Гандзюк, поскольку Мангеру инкриминируют преступление, предусмотренное ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), а такие преступления подследственны полиции, а не СБУ. Дело было передано в СБУ незаконно, а поэтому все доказательства, полученные после передачи производства, являются ненадлежащими.

В свою очередь прокуроры заявили, что возобновлять трансляцию судебного заседания на сайте Судебной власти не нужно, достаточно того, что ее осуществляют интернет-издания.

Также прокуроры отметили, что Мангер обвиняется не только по ст.115, но и 258 УК - теракт, а это преступление подследственно СБУ.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.