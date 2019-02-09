Избиение активистов на Контрактовой площади: полиция начала отпускать задержанных

Сначала здание покинули пять задержанных, за ними — еще трое. Сейчас известно, что полицейские собираются отпустить еще трех активистов.

После столкновений возле Подольского управления полиции в Киеве, которые произошли в субботу, 9 февраля, полиция начала отпускать задержанных активистов.

Как передает OBOZREVATEL, сначала здание РОВД покинули пять задержанных, за ними — еще трое.

Сейчас известно, что копы собираются отпустить еще трех активистов, их ждут у входа.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня полицейские избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали без всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними. Также полиция применила газ. Задержанных повезли в подольское отделение полиции перед началом встречи Тимошенко с избирателями на Контрактовой. Вскоре их отпустили, но забрали личные вещи. Ребята требовали вернуть им вещи, правоохранители применили газ. На задержание приехала полиция спецназначения (бывший беркут), применяли силу. Есть травмированные», - сообщали активисты.

В свою очередь в столичной полиции заявили, что якобы во время попытки штурма управления полиции было задержано около 40 человек. Открыто три уголовных производства.