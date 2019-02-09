Исчезновение икон из Киево-Печерской лавры: полиция открыла уголовное производство

Уголовное производство зарегистрировано по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.

Полиция открыла производство по факту недостатка в Киево-Печерской лавре 10 предметов, имеющих культурную ценность.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проверке Министерством культуры Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность.

По материалам СБУ следственным отделом полиции зарегистрировано уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры.

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Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 8 января министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре выявлено исчезновение нескольких ценных икон.

17 января заместитель министра культуры Тамара Мазур сообщила, что по результатам проведенной проверки все самое ценное из переданных Киево-Печерской лавре культурных ценностей осталось на месте.