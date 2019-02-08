Кличко пообещал уволить чиновника, который совершил пьяное ДТП в Киеве

Мэр пообещал уже утром подписать документы на увольнение чиновника.

Киевский городской голова Виталий Кличко дал поручение подготовить документы, необходимые для увольнения заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который совершил ДТП в нетрезвом состоянии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром освобождаю. Уже дал поручение председателю Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко», - написал мэр Киева.

Кличко пообещал уже утром подписать соответствующие документы.

«Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.