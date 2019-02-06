В Киеве захотели обновить официальный герб города

Проекты изображения нового Герба Киева для конкурса должны основываться на исторических традициях столицы.

В Киеве решили провести конкурс на разработку художественного изображения нового официального символа столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, существующий герб Киева "не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики".

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"Важный момент, что эскизные проекты должны быть разработаны на основе исторических традиций с использованием известных символов местного самоуправления Киева. Таким образом обновленный Герб столицы будет отвечать требованиям истории и современности одновременно", - пояснил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Отмечается, что рабочая группа утвердила техническое задание для будущего конкурса. Согласно ему, проекты изображения нового Герба Киева должны основываться на исторических традициях столицы. Изображения могут создаваться индивидуально или творческим коллективом.

Согласно условиям ТЗ, участники конкурса должны представить цветной и одноцветный эскизы герба города с учетом исторических традиций Киева, пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции.

Тем временем, в сети уже высмеяли инициативу городских властей, отметив, что в первую следовало бы привести в порядок инфраструктуру столицы.

"Я прекрасно понимаю, что Киев должен иметь "красивое лицо", новые парки, площадки, площади, герб, но после новостей об обрушении мостов, забитых ливневых стоков и потопов, на ум приходит цитата Ф. Раневской -, когда ее спросили почему она не делает пластическую операцию она ответила: "А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая". Хочется по-другому", - написала в соцсети Facebook Даша Вернова и создала коллаж со своим "вариантом" герба столицы.

Напомним, ранее мэр Киева выступил с инициативой установить в столице самый большой государственный флаг в стране. В частности планировалось, что стальной флагшток будет высотой 75 м, размер флага – 12,5х19 м. Общий вес металлической конструкции флагштока составит 85 тонн.