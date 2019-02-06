На Полтавщине из-за состояния дорог ввели ограничения для грузовиков

Объезд будет осуществляться автодорогами М-03 Киев - Харьков - Довжанский и М-22 Полтава - Александрия через г. Полтава.

В Полтавской области в связи со значительными деформациями дорожного покрытия вводится ограничение движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн.

Как сообщает Служба автомобильных дорог, ограничение вводится на всей протяженности пути или от пересечения с автодорогой М-03 Киев - Харьков - Довжанский до пересечения с автодорогой Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь (км 87 + 393).

Читайте такжеКиевских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице

Объезд будет осуществляться автодорогами М-03 Киев - Харьков - Довжанский и М-22 Полтава - Александрия через г. Полтава.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.