Международная конференция «Электоральные процессы в посттоталитарных странах как цивилизационный выбор: QUO VADIS?»

Дата проведения: 16.02.2019 года.

Место проведения: Зеленый зал Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Адрес проведения: г. Черновцы, вул. Банковая, 1. Организаторы: Общественная организация «Центр регионального сотрудничества «Диалог»; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Союз украинцев Молдовы «Заповит»; Общественная организация «Центр политических нарративов демократии»; Черновицкая областная общественная организация «Институт Бессарабии»; Ивано-Франковская академия Иоанна Златоуста. Информационная поддержка: информационный портал «Polonews», Медиа Центр БукПресс (Агенство BucPress, Radio Cernăuți и BucPress TV). Программа работы международной конференции: 11:00-11:15 – регистрация участников 11:15-11:30 – приветственное слово организаторов 11:30-13:30 – работа секций конференции 13:30 - 14:00 – кофе-брейк 14:00 – 17:00 – работа секций конференции Контактное лицо: Председатель ОО «Центр регионального сотрудничества «Диалог» Александр Руснак, тел. +38 (095) 331 72 71, e-mail: regiodialogue@gmail.com

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