Международная конференция «Электоральные процессы в посттоталитарных странах как цивилизационный выбор: QUO VADIS?»
Место проведения: Зеленый зал Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
Адрес проведения: г. Черновцы, вул. Банковая, 1.
Организаторы: Общественная организация «Центр регионального сотрудничества «Диалог»; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Союз украинцев Молдовы «Заповит»; Общественная организация «Центр политических нарративов демократии»; Черновицкая областная общественная организация «Институт Бессарабии»; Ивано-Франковская академия Иоанна Златоуста.
Информационная поддержка: информационный портал «Polonews», Медиа Центр БукПресс (Агенство BucPress, Radio Cernăuți и BucPress TV).
Программа работы международной конференции:
11:00-11:15 – регистрация участников
11:15-11:30 – приветственное слово организаторов
11:30-13:30 – работа секций конференции
13:30 - 14:00 – кофе-брейк
14:00 – 17:00 – работа секций конференции
Контактное лицо:
Председатель ОО «Центр регионального сотрудничества «Диалог» Александр Руснак, тел. +38 (095) 331 72 71,
e-mail: regiodialogue@gmail.com