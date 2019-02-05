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Международная конференция «Электоральные процессы в посттоталитарных странах как цивилизационный выбор: QUO VADIS?»

11:00, 16 февраля 2019
Общество
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Адрес проведения: г. Черновцы, вул. Банковая, 1.

Организаторы: Общественная организация «Центр регионального сотрудничества «Диалог»; Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Союз украинцев Молдовы «Заповит»; Общественная организация «Центр политических нарративов демократии»; Черновицкая областная общественная организация «Институт Бессарабии»; Ивано-Франковская академия Иоанна Златоуста.

Информационная поддержка: информационный портал «Polonews», Медиа Центр БукПресс (Агенство BucPress, Radio Cernăuți и BucPress TV).

Программа работы международной конференции:

11:00-11:15 – регистрация участников

11:15-11:30 – приветственное слово организаторов

11:30-13:30 – работа секций конференции

13:30 - 14:00 – кофе-брейк

14:00 – 17:00 – работа секций конференции

Контактное лицо:

Председатель ОО «Центр регионального сотрудничества «Диалог» Александр Руснак, тел. +38 (095) 331 72 71,

e-mail: regiodialogue@gmail.com

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