До конца февраля в Украине будет работать полтысячи наблюдателей от ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан.

«Их задача - наблюдать за режимом прекращения огня. Если потребуется дополнительное наблюдение по мониторингу границ, то тогда люди будут распределяться и в случае необходимости ОБСЕ привлечет дополнительные ресурсы», - сказал он.

По словам Апакана, всего до конца февраля в Украине ожидается 500 наблюдателей ОБСЕ. Он также отметил, что, кроме того, сейчас в организации работают около 450 украинских сотрудников: ассистенты, эксперты, юристы и политологи.

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«Поэтому мы говорим, что общее количество сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине составляет около 1 тыс. человек», - уточнил Апакан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки", которые продолжались более 16 часов, утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, подписано декларацию лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявил о том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине приветствует решение по результатам встречи "нормандской четверки" в Минске и готова взять на себя выполнение задач, предусмотренных этими решениями.