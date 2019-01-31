Украинскому министру подарили торт в виде руин Кремля (фото)

Омеляну подарили на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.

В день своего 40-летия министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян получил в подарок торт в виде развалин Кремля.

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Фото необычного подарка в своем Facebook выложила пресс-секретарь министра Марина Томко.

На кондитерском изделии - медведь в шапке-ушанке и с красной звездой, а в его лапах балалайка. На одной из стен разрушенного Кремля на торте разместили надпись "Слава Україні!".

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Омелян, комментируя ограничения в транспортном сообщеним с РФ, заявил, что скоро "в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".