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Украинскому министру подарили торт в виде руин Кремля (фото)

09:27, 31 января 2019
Общество
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На кондитерском изделии - медведь в шапке-ушанке / фото facebook.com/Марина Томко

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Фото необычного подарка в своем Facebook выложила пресс-секретарь министра Марина Томко.

На кондитерском изделии - медведь в шапке-ушанке и с красной звездой, а в его лапах балалайка. На одной из стен разрушенного Кремля на торте разместили надпись "Слава Україні!".

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Омелян, комментируя ограничения в транспортном сообщеним с РФ, заявил, что скоро "в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".

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Теги: #Россия#Кремль#Омелян