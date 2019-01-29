Ани Лорак щеголяет в чрезмерно откровенном наряде (фото)

Откровенные луки исполнительницы - не редкость.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, показала новое сексуальное фото.

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40-летняя артистка опубликовала в Instagram-Stories "горячее" фото. В кадре Ани Лорак предстала в черных шортах с высокой талией и белой кофте с очень глубоким декольте. Отметим, что откровенные луки исполнительницы - не редкость.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводила каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.