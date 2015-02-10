Рада согласилась на назначение Шокина генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 318 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования некоторые депутаты от Радикальной партии начали выражать свое возмущение и выкрикивали: «Позор!».

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За назначение Шокина от фракции «Блока Петра Порошенко» проголосовали 140 депутатов, от «Народного фронта» - 63, от «Оппозиционного блока» - 32, от "Самопомочи" - 1, от "Батькивщины" - 14, от группы "Воля народа" - 19 от группы "Экономическое развитие" - 18, внефракционных - 31.

Из фракции Радикальной партии «за» не проголосовал ни один депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР дала согласие на увольнение президентом Виталия Яремы с должности генпрокурора.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Ярему и назначить Шокина генпрокурором.

Справка УНИАН. Шокин 26 июня 2014 был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником Главного управления надзора в уголовном производстве и утвержден членом коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

С 2002 года по 2003 год и в 2004-2007 годах занимал должность заместителя генерального прокурора Украины.