Первое лунное затмение в 2019 году: что рекомендуют делать в этот день

Многим в это лунное затмение захочется глобальных перемен в жизни.

С точки зрения астрологии январь 2019 года довольно непростой месяц, так как после солнечного затмения наступает полное лунное затмение. Его можно будет наблюдать 21 января на территории Европы, Африки и США. Начало затмения припадает на 5:34 утра по Гринвичу, а закончится оно в 8:51. УНИАН предлагает разобраться, что принесет затмение, что можно и чего нельзя делать в этот день.

Что принесет лунное затмение в знаке Льва

Затмение пройдет под знаком Льва, поэтому специалисты рекомендуют не поддаваться желанию нагрубить, поссориться или проявить негативные эмоции. Все действия должны быть направлены на поддержание мира в вашем окружении, как в семье, так и на работе. Только так можно получить благосклонность судьбы.

Лунное затмение, которое происходит сразу же после солнечного, затрагивает сферу чувств и личную жизнь. Все эмоции, которые вы испытаете в это время будут острее и интенсивнее. С одной стороны, это хорошо, ведь в таком состоянии мы способны изменить свою судьбу к лучшему. С другой стороны, излишнее проявление сердечных порывов может привести к неприятным последствиям, поэтому учитесь их проявлять в подходящее время.

Многим в это лунное затмение захочется глобальных перемен в жизни - уйти с работы, переехать в другую страну, разойтись со своими супругами и так далее. Однако астрологи советуют не поддаваться на такие чувства, а если что-то и менять в своей жизни, то предварительно взвесив все за и против.

Возможны некоторые разногласия и ссоры с окружающими, вы вдруг можете почувствовать небольшое раздражение по отношению к другим людям. Но с другой стороны вы также способны проявлять излишнее доверие к остальным, которое могут не оправдать. Будьте осторожны, ведь Луна чаще всего приглушает бдительность и делает немного острее наши эмоции.

Как и на кого больше всего повлияет затмение

Наиболее всего во время этого лунного затмения подвержены риску:

- люди с хроническими болезнями (особенно заболевания ЦНС и сердечно-сосудистые);

- люди, страдающие депрессиями и навязчивыми состояниями;

- мнительные по своей природе люди;

- ипохондрики и легковозбудимые люди.

Что говорят научные исследования о силе затмений

Согласно исследованиям, во время затмений количество преступлений, нападений и беспорядков не увеличивается, однако суицидальных случаев становится больше. Эти природные явления заставляют нас углубляться в себя, поэтому если человек мнительный, от него можно ожидать чего угодно. Многие эмоции ощущаются острее и притупляют разум, мы чувствуем тревожность, будто именно сейчас произойдет что-то ужасное и разрушающее. Это и становится причиной наших бессонниц, конфликтов с окружающими и самим собой.

В то же время затмения открывают в нас проницательность и интуицию. Именно поэтому специалисты советуют составить себе карту желаний, которые вы хотели бы осуществить в течение этого года. В это время вы сможете понять себя и окружающих больше, чем обычно, но опять же сильно углубляться в свою личность не стоит, так как это может привести к депрессии.

Что можно в лунное затмение 21 января

Очень важно в этот день побыть одному, подумать о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться. Также советуют разобраться в своих внутренних конфликтах, что мешает вам получить счастье и радость. Это не только поможет вам понять себя, но и успокоиться в этот период и снизить тревожность. Не забудьте до самого затмения составить список своих дел, которые вы должны сделать до следующего затмения.

Астрологи обращают внимание, что к этому дню необходимо помириться как можно с большим числом людей. Вступать в новый период нужно в мире и согласии. В противном случае это может привести к тому, что ваша ссора затянется надолго или вовсе перерастет в сильную вражду.

В этот день хорошо заниматься “самокопанием”, но каждое лунное затмение нужно обращать внимание на разные аспекты. В этот раз подумайте о своих врагах и о том, почему ваши отношения стали такими.

Переосмыслить нужно и отношения с вашими близкими. Какие у вас проблемы существуют, как их решить, что к этому приводит. Исключите из ваших отношений навязывания определенной роли, стремитесь к равноправию с взаимопониманием и уважением.

Что нельзя в лунное затмение 21 января

Ни в коем случае нельзя желать кому-либо зла, проблем или неприятностей, откажитесь от проклятий и плохих слов в отношении кого-либо. В этот день все ваши слова и напутствия отзеркаливаются и дают обратный эффект. Если вы, к примеру, желаете кому-то потерять работу, то в конце концов уволят вас, а вашего обидчика повысят. Думайте только о хорошем и поступайте соответственно, и тогда ваше добро вернется к вам приятными бонусами.

«Самокопание» рекомендуют, но увлекаться им не стоит. Ведь одни таким образом могут загнать себя в депрессию, другие возомнить из себя совершенство, а третьи нажить себе новых комплексов. Поэтому всего должно быть в меру, главное, чтобы познание самого себя помогало достичь гармонии, а не пробудить тревогу.

Советы на лунное затмение 21 января

- время затмения благотворно использовать для отказа от вредных привычек;

- рекомендуется выбрасывать ненужные вещи, чтобы освободить место для обновления;

- затмения – не лучшее время для организации свадеб и разводов;

- старайтесь проявлять заботу по отношению к окружающим;

- затмение – хорошее время для всепрощения;

- старайтесь не критиковать окружающих людей;

- в период затмения лучше не выполнять тяжелую физическую работу;

Каким знакам зодиака стоит быть осторожнее

Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Это касается представителей таких знаков, как Лев и Овен. Стрельцам повезет больше, потому что эти люди менее импульсивны. Самыми неудачливыми можно считать всех, кто не умеет сдерживать эмоции и неуклонно следовать правилам. Сюда можно отнести Козерогов, Весов, Водолеев, Тельцов и Раков.

Меньше всего трудностей и неурядиц предстоит встретить на своем пути Девам, Рыбам и Близнецам. Эти люди умеют откладывать что-то важное на потом, а также регулировать свое настроение самостоятельно. В уединении им не скучно и не тоскливо. Для многих этот день будет почти рядовым, но важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.