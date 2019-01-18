Скандальная украинская журналистка о депортации из РФ: меня вышвырнули, как грязную тряпку (видео)

Бойко направили в Харьков, где приняли сотрудники СБУ и отвезли во Львов.

Россия выслала в Украину пропагандистку Елену Бойко, которая несколько лет выступала в эфирах российских телеканалов, где разжигала ненависть к Украине и украинцам.

В декабре 2018 выяснилось, что Бойко нарушила российское миграционное законодательство, поэтому суд принял решение о ее депортации, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

"Как ни старалась Елена Бойко на эфирах, сколько не бичевала «украинских фашистов и раскольников», ее заслуг перед русским миром в Москве не оценили и отправили прямо в лапы «карателей», которых она столько лет проклинала", - отметил он.

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Сначала у Бойко, рассказал Казанский, была надежда, что вышлют ее не на подконтрольную Украине территорию, а в ОРДЛО, которое Россия также считает Украиной. Но Бойко направили в Харьков, где приняли сотрудники СБУ и отвезли во Львов.

"На границе, уже перед отправкой в Украину, Бойко попыталась попросить в России политическое убежище, но пограничники отказались принимать ее заявление и вытолкали ее в нейтральную зону", - говорится в сообщении журналиста.

Перед арестом Елена Бойко успела дать по телефону комментарий российским журналистам.

"Россия своих не просто бросает. Она их пережевывает и выплевывает. Меня вышвырнули, как использованную грязную тряпку", - со слезами в голосе жаловалась пропагандистка.

Ранее галицкий райсуд Львова арестовал на 60 суток без права внесения залога 59-летнюю пророссийскую активистку, экс-журналистку Елену Бойко (Вищур), которая была депортирована из РФ и задержана СБУ.