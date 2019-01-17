Десять самых ожидаемых фильмов 2019 года (видео)

Полнометражные фильмы от Дисней, "Капитан Марвел", экранизация по Стивену Кингу - журналисты собрали главные фильмы 2019 года.

Журналисты собрали десять самых ожидаемых фильмов 2019 года.

Об этом говорится в журнале "Новое время".

1. Фаворитка

Дата премьеры в Украине: 31 января 2019 года.

Лента расскажет о жизни при дворе последней королевы из династии Стюартов — Анны, жившей в XVIII столетии. Правительница похоронила мужа, страдает ожирением и депрессией, все ее 17 детей умерли в младенчестве, а их именами она называет кроликов, которых держит в королевских покоях. При этом Англией правит не Анна, а леди Сара Черчилль, с которой у королевы роман. И тут в события вмешивается новоприбывшая ко двору служанка королевы Эбигейл, которая приходится леди Черчилль кузиной. Девушка быстро включается в дворцовые интриги и пытается занять место своей родственницы.

2. Капитан Марвел

Дата премьеры в Украине: 7 марта 2019 года

Капитан Марвел является 21-м фильмом киноимперии Marvel, занимающейся экранизацией комиксов о супергероях, как правило, приносящих астрономические сборы. События фильма происходят в 1955 году — летчица Кэрол Дэнверс становится самой сильной в галактике и присоединяется к спецотряду Старфорс, который возглавляет воин Крии (его роль исполняет Джуд Лоу). В это время планета Земля оказывается в центре войны между двумя инопланетными расами. И как раз сейчас Кэрол возвращается на Землю, чтобы больше узнать о своем прошлом.

3. Дамбо

Дата премьеры в Украине: 28 марта 2019 года

Весной 2019-го в прокат выйдет картина Дамбо производства Walt Disney Studios, основанный на одноименном мультфильме 1941 года. Режиссером киноверсии стал Тим Бертон. По сюжету цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта (Колин Фаррелл) смотрителем при необычном слоненке по имени Дамбо. Малыш имеет невероятно большие уши, из-за чего над Холтом смеются другие смотрители цирка. Зато слоненок умеет летать, и этот необычный талант решает использовать директор цирка вместе с известным предпринимателем Вэндевером. Дамбо становится звездой развлекательного предприятия Сказочная страна и успешно выступает, пока однажды Холт не узнает, что за яркими шоу скрывается множество темных тайн.

4. К звездам

Дата премьеры в Украине: 23 мая 2019 года

Фильм американского режиссера Джеймса Грэя является копродукцией США и Бразилии. На главную роль Грэй пригласил звездного Брэда Питта. По сюжету инженер армейского корпуса, страдающий легкой формой аутизма, пытается найти своего отца, путешествуя по Солнечной системе. Отец исчез 20 лет назад во время исследования внеземной жизни в созвездии Нептуна.

5. Кладбище животных

Дата премьеры в Украине: 19 апреля 2019 года

Кладбище животных имеет литературную основу — это экранизация одноименного романа классика современного хоррора Стивена Кинга. Главный герой Луис Крид с семьей переезжает в новый дом в деревне, рядом с которым расположено мрачное кладбище для домашних животных. Луис хоронит там свою кошку, сбитую машиной. Сам того не подозревая, он открывает двери для череды страшных событий, которые доказывают, что мертвым не место среди живых.

6. Аладдин

Дата премьеры в Украине: 23 мая 2019 года

Этот фильм, снятый режиссером Гаем Ричи, — ремейк по мотивам одноименно - го мультфильма производства Walt Disney 1992 года. В новом Аладдине, снятом в жанре мюзикла, звучат популярные музыкальные композиции из мультфильма, а также новые песни. Сюжет истории неизменен: бедняк Аладдин находит волшебную лампу, внутри которой сидит джинн. С его помощью Аладдин попадает во дворец, где влюбляется в принцессу Жасмин. Тем временем властный визирь Аграбы Джафар хочет заполучить волшебную лампу и стать властелином мира.

7. Король Лев

Дата премьеры в Украине: 18 июля 2019 года

По сюжету львенок Симба переживает потерю отца, которого убил злобный лев Шрам, приходящийся львенку дядей. Проходит время, Симба растет и учится постоять за себя и защищать других зверей. Однажды он возвращается в саванну, чтобы побороться за трон короля. Над фильмом работала команда из 600 художников, аниматоров и техников. В результате был создан 1 млн рисунков.

8. Щегол

Дата премьеры в Украине: октябрь 2019 года

Экранизация одноименного романа писательницы Донны Тартт. В основе сюжета история о мальчике Теодоре Деккере, оказавшемся вместе со своей мамой в Метрополитен-музее в Нью-Йорке во время теракта. Он чудом остается жив и становится свидетелем смерти старика, который, умирая, завещает ему редкую картину XVII века. С этого момента главный герой знакомится с подпольным миром искусства и кардинально меняет свою жизнь.

9. Однажды в Голливуде

Дата премьеры в Украине: август 2019 года

Действие фильма происходит в 1969 году в Калифорнии. Время хиппи, музыки The Beatles, экспериментов с наркотиками. Главный герой фильма — телевизионный актер, который после съемок в своем первом сериале ищет возможность пробиться в мир большого кино. Одновременно такими же поисками занят его помощник и дублер. События фильма происходят на фоне убийств, совершенных группой Чарльза Мэнсона. Он начинал как музыкант, затем организовал группу своих почитателей, называющих себя “семьей”. В 1969 году они совершают ряд преступлений, утверждая, что устанавливают справедливость белых над черными во имя высшей цели.

10. Звездные войны: эпизод ІХ

Дата премьеры в Украине: декабрь 2019 года

Накануне зимних праздников на экраны выйдет новый эпизод популярной космической саги. Особое внимание к фильму сопряжено в том числе с тем, что его создатели держат в секрете, кто исполнит роль принцессы Леи — ее исполнительница Кэрри Фишер умерла в 2016 году, — и будет ли в новом эпизоде принцесса вообще.

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