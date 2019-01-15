У Кличко настаивают, что кинотеатр «Киев» должен работать в интересах столичной общины

Как ранее отмечал Владимир Слончак, наиболее демократичным решением является проведение прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра «Киев» в аренду для осуществления кинопоказов и других культурных мероприятий.

Арендная стоимость коммунального имущества должна соответствовать рыночной и приносить соответствующие финансовые поступления для развития культурной отрасли столицы.

Такое убеждение высказал заместитель председателя КГГА Владимир Слончак в прямом эфире "Громадського", комментируя решение о проведении конкурса по передаче здания кинотеатра «Киев» в арендное пользование для осуществления кинопоказов и проведения культурно-художественных мероприятий.

Как ранее отмечал Владимир Слончак, наиболее демократичным решением является проведение прозрачного конкурса по передаче здания кинотеатра «Киев» в аренду для осуществления кинопоказов и других культурных мероприятий. К тому же, он напомнил, что существует меморандум между КГГА и кинофестивалем «Молодость», так что кинотеатр продолжит свою работу исключительно по своему назначению и с учетом фестивального формата.

Кроме того, по словам заместителя председателя КГГА, договоры с субарендаторами заключен с нарушением законодательства, поскольку они превышают срок действия основного договора.

«Нынешние суммы аренды были предусмотрены еще в первоначальном договоре, заключенном в 1999 году на 10 лет. Затем, в связи с отсутствием заявления одной из сторон о прекращении или изменении условий договора аренды в течение одного месяца после окончания его срока действия, договор был пролонгирован автоматически на тех же условиях и на тот же срок. Сегодня по 7131 кв. м уплачивается месячная арендная плата в 47 тысяч гривен, в то время, как субарендаторы за 4 договора за 866 кв. м, которые еще и уложены с нарушениями, платили 208 тысяч гривен», – сообщил заместитель.

Он отметил, что все творческие мероприятия, которые происходили в кинотеатре, будут выписаны в условиях конкурса, который будет проводить специальная конкурсная комиссия, и в будущем договоре аренды.

«Надеюсь, культурное сообщество присоединится к этому процессу. Чтобы ключевые фестивали и ленты украинского производства были обязательны для проведения и трансляции в этом кинотеатре», – подчеркнул Владимир Слончак.

Он также выразил убеждение, что профессиональный коллектив, который сейчас работает в кинотеатре «Киев», должен быть сохранен.

По словам Владимира Слончака, в КГГА уже начали поступать предложения от потенциальных арендаторов.