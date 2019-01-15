Бекирова вывезли в симферопольскую больницу Семашко на обследование - Денисова

Обследование должно продлиться две недели.

Незаконно арестованного российскими оккупантами крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезли в симферопольскую больницу имени Семашко на медицинское обследование.

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Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "Во время моего разговора с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой она пообещала, что Эдема Бекирова перевезут в больницу в понедельник. Этого не произошло, потому что якобы не было конвоя", - написала Денисова.

По ее словам, сегодня адвокат Бекирова Ислям Велиляев сообщил ей о том, что связался с руководителем медицинской части СИЗО Симферополя, где удерживают его подзащитного. "Он рассказал адвокату, что Эдема Бекирова вывезли в симферопольскую больницу имени Семашко на обследование, которое продлится две недели", - сообщила Денисова.

"Ждем результаты обследования. Будем пытаться получить их как можно скорее и требовать, чтобы Эдему Бекирову предоставили всю необходимую медицинскую помощь", - отметила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинской помощи. Также у Бекирова ампутирована нога.

13 декабря так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

14 января Бекирова не отправили на медобследование в связи с нехваткой конвоиров.