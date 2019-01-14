Монетизация субсидий: как изменились правила получения социальной помощи от государства (видео)

С 1 января этого года заработал новый механизм при назначении субсидий.

Главное нововведение - средства начнут выдавать "на руки", и их можно будет тратить на свое усмотрение.

Согласно документу, субсидии планируют монетизировать в три этапа.

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С 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий. Касается он тех, кто обратился за помощью впервые.

С 1 мая 2019 года начнется второй этап. Тогда субсидии монетизируют тем, кому они предназначены на неотопительный период 2019 года.

Окончательная монетизация субсидий завершится 1 октября 2019 года. Тогда она охватит всех получателей субсидий.

Согласно новых правил, чтобы получить субсидию необходимо:

● открыть счет в Ощадбанке;

● подать заявление на монетизацию субсидии;

● подать декларацию о доходах;

● дать согласие на обработку персональных данных.

На ваш счет будут приходить деньги, которые можно будет использовать на оплату ЖКУ. Если субсидиант потратит меньше средств, чем предусматривают нормы, то остаток перечислят на личный счет потребителя после завершения отопительного сезона.

Всего субсидии от государства получают около 5 миллионов домохозяйств.