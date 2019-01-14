На Винниччине "заезжие" сторонники бывшей УПЦ МП сорвали голосование за переход в ПЦУ (видео)

Представители «Московского патриархата» приехали поддержать местного отца Федора, который не желает присоединяться к украинской поместной церкви.

На Винниччине священники «Московского патриархата» помешали жителям села Лукашовка провести собрание общины, привезя на них "заезжих" прихожан из других сел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На вече люди должны были решить, к какому из приходов присоединится их церковь. В клуб села Лукашовка сторонники русской церкви в Украине привезли "заезжих" прихожан, которые ссорой сорвали голосование. Накануне там жители села выразили недоверие местному батюшке, за его нежелание присоединяться к поместной церкви и заблокировали двери храма.

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Представители «Московского патриархата» приехали поддержать местного отца Федора, который не желает присоединяться к украинской поместной церкви.

"Как Господь благословит, так и будет. Или община примет решение голосовать или не примет", - рассказывает он.

В доме культуры присутствуют сторонники двух церквей. Некоторые не скрывают, что приехали из других сел.

"Я хожу 12 лет в церковь и хочу ходить в нее, хоть у меня в Петрике есть раскольническая церковь, я туда не хожу", - рассказывает прихожанка Надежда Малиновская.

Настоятель церкви «Московского патриархата» против счетной комиссии. Предлагает голосовать руками.

"Вы видели, сколько людей подняли руку, чтобы наша церковь под председательством Онуфрия существовала в нашем селе?" - риторически спрашивает отец Федор после голосования.

На этом сборы закрывают. Настоятель объявляет, что община остается в "Московском патриархате". Сельская молодежь не скрывает эмоций.

"Здесь большинство людей была, которые не проживают в Лукашовке, которые приехали, мы впервые их видим. Собрание, я считаю, нелегитимное", - отмечает жительница Лукашовки Снежана Медовая.

В конце концов, жители Лукашовки, что остались после собрания, уже под протокол голосуют за присоединение к украинской поместной церкви.

"До этого собрания не было, создали балаган, чтобы сорвать собрание. Все решения передадутся в областную администрацию в отдел по делам религий", - рассказывает секретарь Винницкой епархии Православной церкви Украины Владислав Демченко.

Обе стороны уже заявили, что просто так церковь и имущество в ней отдавать не собираются. Поэтому сразу в двух приходах начали готовиться к судебным процессам.