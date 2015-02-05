13-й российский "гумконвой" отправят 8 февраля - МИД РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

«Соответствующая нота с просьбой содействия украинских властей в инспектировании проходящих через границу грузов была направлена в МИД Украины 4 февраля», - сказал Лукашевич.

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Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

Также РФ направляет в зону боевых действий так называемые «гумконвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, т.к. украинские пограничники, таможенники и представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Каждый раз после прибытия так называемых "гумконвоев" обстрел боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливается.

По данным СНБО, российские грузовики из «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили с украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.

Очередной, 12-й «гумконвой», прибыл на Донбасс 1 февраля 2015 года - в направлении Донецка проехало 85 грузовиков, а в Луганск - 90.