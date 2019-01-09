День ангела Степана: поздравления с именинами

Стефан Первомученик — первый христианский мученик, происходивший из диаспоры евреев.

Сегодня, 9 января, день ангела Степана, в честь Стефана Первомученика — первого христианского мученика, происходившего из диаспоры евреев. УНИАН предлагает вспомнить значение имени Степан, а также поздравления с днем ангела Степана.

Значение имени Степана

С древнегреческого языка имя Степан означает кольцо, венок, венец. В русском произношении – Степан, во Франции – Этьен, в Венгрии – Иштван, в Польше – Стефан.

Стоит отметить, что во многих литературно-художественных произведениях персонажи с именем Степан – мужественны, добры, справедливы, но часто несчастливы. Именины Степана отмечают как зимой, так и летом.

У обладателей имени Степан золотые руки и мудрая голова, которая всегда полна идей, легко воплощаемых в жизнь. В детстве Степан любит побаловаться, устраивать розыгрыши, ему не сидится на месте, он постоянно придумывает новые игры и организует других детей, из-за чего становится лидером.

Степан практически никогда не обижается, не помнит обид, не мстит, не пытается оказывать давления, не показывает своего превосходства. Запоминает только ту информацию, которую считает для себя полезной и которая может ему пригодиться в будущем. Ему трудно усидеть на школьных занятиях, но часто он заставляет себя это делать. Также Степан склонен к творчеству.

В то же время, несмотря на хорошее обращение с ним, обладатели этого имени чувствуют себя одинокими и никому ненужными. Все это, естественно, накладывает негативный отпечаток на их личность. Степан слишком рано познает сущность жизни – что такое хорошо и что такое плохо. Так, деньги – это хорошо, особенно если их очень много, и Степан копит их на черный день, поэтому нередко ради мифического «черного дня» он становится жадным.

С женщинами чувствует себя раскрепощено, знает, когда можно подшутить, когда сказать комплимент. Степан довольно остроумный человек, чем привлекает женщин. Однако многие с именем Степан имеют проблемы в семейной жизни и часто женятся несколько раз. К детям относятся хорошо, но поверхностно, мимоходом. Воспитание своего потомства Степан считает не подходящим для настоящего мужчины делом, поэтому занимается им только по настроению. Добродушно, с уважением относится к пожилым людям. Умеет прощать обиды и забывать плохое.

Стефан Первомученик

Стефан Первомученик — первый христианский мученик, происходивший из диаспоры евреев; был привлечён к суду Синедриона и побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме около 33—36 года. Основной источник сведений о служении и мученичестве Стефана — книга Деяний святых Апостолов.

Почитается христианской церковью как святой, архидиакон и апостол от семидесяти. В православии его почитают 27 декабря (9 января); в западной традиции — 26 декабря.

Художественно-символически изображается с камнем на голове, иногда и на плечах, и с пальмовой ветвью в руке, символом победы над смертью.

Поздравления с Днем ангела Степана

Степан, в сравнении с другими,

Имеет не простое имя,

Ему особый статус дан —

Считали древние народы

Венцом творения природы

Людей по имени Степан.

Считали греки — у Степанов

Нет ни пороков, ни изъянов,

Являясь для других примером,

Они не ходят по гетерам.

И сроду греческих Степанов

Не замечали среди пьяных.

Но все Степаны как мужчины

Залетных варваров мочили

И били на Олимпиадах

Аристократов-демократов.

А что до нашего Степана —

Он тоже парень без изъяна,

И захотелось бы Степану —

Звездой бы стал телеэкрана.

***

Степан, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

С именинами Вас поздравляю, Степан!

Никогда чтобы в жизнь не пришел к Вам обман!

И пусть сердце у Вас будет полным любви,

Чтоб сбывались красивые, сладкие сны!

И надежда пускай никогда не умрет,

Пусть в душе вместе с ней счастье вечно живет!

Обойти вам желаю печали и беды,

Чтоб искомые сразу нашлись все ответы!

***

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть всё задуманное непременно свершится.