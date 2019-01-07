Бабушка с внуком из прифронтового села на Донбассе отправились в США благодаря фильму, номинированному на "Оскар" (видео)
17:17, 07 января 2019Общество
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"Отдаленный лай собак" недавно попал в 15 лучших документальных картин, которые будут бороться за самую престижную награду мирового кинематографа "Оскар".
"Отдаленный лай собак" недавно попал в список из 15 лучших документальных картин / фото ТСН.ua
12-летний житель прифронтового села Гнутово вместе с бабушкой отправились в Нью-Йорк на просмотр фильма, в котором стали главными героями.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Отдаленный лай собак" недавно попал в 15 лучших документальных картин, которые будут бороться за самую престижную награду мирового кинематографа "Оскар", - говорится в сообщении.
Подробнее смотрите в видеоматериале:
Внук с бабушкой из прифронтовой Гнутово отправились в США благодаря фильму, номинированному на "Оскар"
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