Бабушка с внуком из прифронтового села на Донбассе отправились в США благодаря фильму, номинированному на "Оскар" (видео)

"Отдаленный лай собак" недавно попал в 15 лучших документальных картин, которые будут бороться за самую престижную награду мирового кинематографа "Оскар".

12-летний житель прифронтового села Гнутово вместе с бабушкой отправились в Нью-Йорк на просмотр фильма, в котором стали главными героями. Читайте такжеУкраинский фильм "Донбасс" получил Гран-при кинофестиваля в Севилье Об этом сообщает ТСН.ua. "Отдаленный лай собак" недавно попал в 15 лучших документальных картин, которые будут бороться за самую престижную награду мирового кинематографа "Оскар", - говорится в сообщении. Подробнее смотрите в видеоматериале:

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