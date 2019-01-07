Семеро госпитализированных украинцев с затонувшего судна находятся под должным присмотром - МИД

У берегов Турции в результате аварии торгового судна погибли 4 украинца, еще 11 госпитализированы.

У берегов турецкого портового города Самсун в результате аварии торгового судна погибли 4 граждан Украины, еще 11 украинцев госпитализированы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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"В Турции у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно под флагом Панамы", - сообщил Кирилич.

"Из 13 членов экипажа 11 - граждане Украины. Судно подало сигнал бедствия, береговой охраной были оперативно приняты надлежащие меры. И, к сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. Во времени Рождества Христова выражаю соболезнования и поддержку семьям погибших моряков", - подчеркнул Кирилич.

"Остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун. Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под должным присмотром. Все расходы, связанные с лечением, обеспечит страховая компания", - добавил он.

Также Кирилич сообщил, что консул Украины безотлагательно выезжает на место трагедии.