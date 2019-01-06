Порошенко призвал украинцев завтра утром принять участие в совместной молитве на Софийской площади
Президент Петр Порошенко призвал украинцев завтра утром принять участие в общей молитве на Софийской площади.
Об этом он написал в Facebook.
«Господь услышал наши ежедневные молитвы. Автокефальная Православная Церковь Украины получила Томос», - напомнил президент.
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Он заметил, что завтра в великий праздник Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отслужит божественную литургию - «историческую и знаковую для всей Украины».
Президент сообщил, что вместе со всеми верующими также примет участие в литургии.
Он призвал всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10.00 на Софийской площади, чтобы вместе помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную церковь Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.
Томос продемонстрируют завтра во время литургии в Софийском соборе.
Вход в собор Святой Софии и на его территорию во время богослужения будет ограничен. Верующие смогут наблюдать за литургией по большому экрану на Софийской площади.