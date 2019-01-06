Порошенко призвал украинцев завтра утром принять участие в совместной молитве на Софийской площади

На Рождество в соборе Святой Софии предстоятель Православной церкви Украины Епифаний совершит божественную литургию. Верующие смогут наблюдать за литургией по большому экрану на Софийской площади.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев завтра утром принять участие в общей молитве на Софийской площади.

Об этом он написал в Facebook.

«Господь услышал наши ежедневные молитвы. Автокефальная Православная Церковь Украины получила Томос», - напомнил президент.

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Он заметил, что завтра в великий праздник Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отслужит божественную литургию - «историческую и знаковую для всей Украины».

Президент сообщил, что вместе со всеми верующими также примет участие в литургии.

Он призвал всех неравнодушных украинцев собраться 7 января в 10.00 на Софийской площади, чтобы вместе помолиться Господу Богу за то, что возродил и утвердил единую поместную Православную церковь Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.

Томос продемонстрируют завтра во время литургии в Софийском соборе.

Вход в собор Святой Софии и на его территорию во время богослужения будет ограничен. Верующие смогут наблюдать за литургией по большому экрану на Софийской площади.