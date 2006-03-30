Ивченко наконец договорился с Туркменбаши

Туркменская сторона заявляет, что готова возобновить поставки природного газа в Украину по прямому контракту со второго полугодия 2006 года, отметив при этом, что туркменский природный газ будет поставляться по приемлемым для Украины ценам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

В сообщении отмечается, что 24-26 марта в г.Ашхабат делегация НАК “Нафтогаз Украины” провела переговоры с руководством Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана и ГК “Туркменгаз”.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся расчетов за поставленный в 2003-2005 годах туркменский природный газ и его поставок в 2006 году, отметили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины"

По состоянию на 24 марта 2006 года по оплате полученного в 2003-2005 годах туркменского газа считались обязательства украинской стороны в сумме 169,614 млн. дол., в том числе:

- обязательства, срок погашения которых закончился, – 80,044 млн. дол., из них: денежными средствами – 46,85 млн. дол. (30,07 млн. дол. – срок оплаты – до 19 февраля 2006 года; 16,78 млн. дол. – срок оплаты – до 31 января 2006 года); товарами – 33,194 млн. дол. (срок отгрузки – до 1 января 2006 года).

- обязательства, срок погашения которых не наступил, – 89,57 млн. дол. США, из них: 79,83 млн. дол. – товарные поставки, по которым туркменская сторона не распределила квоты между министерствами и ведомствами Туркменистана, и поэтому эти поставки, НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять не могла; 4,165 млн. дол. – срок отгрузки – до 01.04.06; 5,575 млн. дол. – срок отгрузки – до 01.08.06.

Вместе с этим, в январе 2006 года НАК “Нафтогаз Украины” осуществила предоплату за поставки в 2006 году туркменского природного газа на сумму 88,34 млн. дол. В январе-феврале природный газ туркменской стороной для Украины не поставлялся.

По результатам переговоров стороны подписали Соглашение о расчетах за туркменский природный газ, поставленный в Украину в 2003-2005 годах, и необходимые дополнительные соглашения к соответствующим контрактам, в которых окончательно урегулирован вопрос расчетов за полученный в 2003-2005 годах туркменский природный газ.

Туркменская сторона предложила, а украинская сторона согласилась зачислить осуществленную НАК “Нафтогаз Украины” предоплату в сумме 88,34 млн. дол. за поставки газа в 2006 г. в счет погашения обязательств НАК “Нафтогаз Украины” по оплате поставленного в 2003-2005 годах туркменского газа.

После заключенных между украинской и туркменской сторонами договорных документов обязательства НАК “Нафтогаз Украины” за полученный в 2003-2005 годах туркменский газ составляют:

- по валютной части – расчеты осуществлены полностью, задолженности нет;

- по товарной части – на сумму 68,068 млн. дол., в том числе: на сумму 58,328 млн. дол. США – поставками труб большого диаметра (срок – 10.08.06); на сумму 4,165 млн. дол. США – поставками товаров по ранее согласованным спецификациями (срок – 01.04.06); на сумму 5,575 млн. дол. – поставками товаров по ранее согласованным спецификациям (срок – 01.08.06).

Также стороны договорились до 1 мая 2006 года урегулировать разногласия по принятию товаров на сумму 4,051 млн. дол., которые находятся на территории Туркменистана.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Министерство иностранных дел Туркменистана заявило, что Украина задерживает оплату поставленного ей природного газа, и угрожало прекратить поставки этого вида топлива, если украинская сторона не погасит имеющуюся задолженность.

Справка УНИАН. Украина договорилась с Туркменистаном о поставке в 2006 году 40 млрд. куб. м по 50 дол. за 1 тыс. куб. м в первом полугодии, и по 60 долларов - во втором.

10 февраля Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ заявил об очередном повышении цены на газ - до 100 дол. за 1 тыс. куб. г.

20 марта ряд СМИ сообщили, что Туркменистан официально признал невозможность прямых поставок природного газа в Украину.