В ГПСУ рассказали о многочисленных неисправностях в сооруженном ФСБ заборе на админгранице с Крымом

Директора предприятия, которое возводило заграждение, задержали при попытке дать взятку за подписание актов приема на неисправные элементы заграждения.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что возведенные Россией заграждения на административной границе с оккупированным Крымом построены с неисправными элементами и не работают должным образом.

Об этом Слободян написал на своей странице в сети Facebook, комментируя стоимость системы украинских и российских инженерных сооружений на границе во временно оккупированном Крыму.

«Не углубляясь в технические детали, следует понимать: она (российская система - УНИАН) состоит исключительно из заградительного забора и системы визуального и дистанционного контроля», - пояснил представитель ГПСУ.

Так, по его данным, россияне построили во временно оккупированном Крыму 50 км заграждений стоимостью около 2,9 млн долл., т.е. средняя стоимость 1 км работ с учетом колебания курса доллара составляет около 60 тыс. долл.

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Он отметил, что сначала выполнить работы РФ планировала за три месяца, но проект растянулся на два года.

В то же время, по его данным, в ноябре в Симферополе директора предприятия «Дедал» Игоря Сушко, которое занималось разработкой и установкой технических элементов системы, задержала ФСБ РФ при попытке дать взятку в 2,5 млн рублей за подписание актов приема на «откровенно неисправные элементы созданной «суперсистемы».

«То есть, система неисправна и так, как нужно, не работает», - подчеркнул Слободян.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы также сообщил, что Украине нужно возвести около 1360 км системы контролируемого участка границы с РФ, 450 км - с центральной частью украинско-молдавской границы, админграницу с ВОТ Крыма и еще 409 км границы временно неподконтрольного участка в пределах Донецкой и Луганской областей.

«В целом - более 2250 км. На все это проектом предусмотрено 4,016 млрд грн. Из них около 3,3 млрд на все работы и еще более 900 млн - Госгеокадастру на сопутствующие услуги. То есть, стоимость одного километра составляет около 1,5 млн грн, или около 52 тыс. долл.», - добавил Слободян.

В то же время он пояснил, что в украинской системе имеются не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения (ров, вал, рокадная дорога), фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия.

На сегодняшний день данный проект профинансирован на 1,3 млрд грн, то есть, 30% от запланированного, или более 400 км обустроенной границы.

«Таким образом, стоимость проекта не превышает рыночной и ниже российской, тем более, с учетом объемов открытых и скрытых работ», - подчеркнул Слободян.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря в ФСБ РФ сообщили о завершении строительства заграждения на административной границе с оккупированным Крымом.

Отмечалось, что «рубеж инженерных сооружений» состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем сотен датчиков различных типов действия.

В ФСБ заявили, что такие меры приняты, чтобы не допустить «прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма».