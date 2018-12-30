Приметы и суеверия на Новый 2019 год Земляной Свиньи

Самая популярная современная примета - как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Самая популярная современная примета - как Новый год встретишь, так его и проведешь, или чтобы обеспечить благополучие в Новом году, ему следует устроить радостную, приветливую встречу.

Все это указывает на то что Новый год лучше встречать в хорошем расположении духа, чтобы потом целый год провести на такой же волне. Заранее продумайте, где и с кем провести праздник, и не забудьте оставить все плохое в уходящем году.

Новогодние приметы про дом:

К другим новогодним приметам, которые касаются жилья, принадлежат такие - перед самым Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет домашнего благополучия. Также если первый день в году в доме будет царить веселье и радость, то весь год будет таким. Также если в ваш дом на Новый год пришли гости, то готовтесь - к вам целый год будут приходить гости. А еще не спешите в первый день Нового года выполнять тяжелую работу - по приметам если в первый день Нового года выполнять тяжелую работу, весь год пройдет без отдыха. Также считается, что привлечь в дом богатство будет проще, если вы поставите на праздничный стол ящик с монетками и зерном (можно также насыпать рис, пшеницу, овес).

Кроме этого, считается, что в канун Нового года в доме нужно навести порядок и выбросить все ненужное. Считается, что хлам в доме препятствует появлению новых вещей и желанных покупок, поэтому внимательно пересмотрите скопившиеся бумаги, переберите вещи в шкафу, отдав или выбросив ненужные, разберите посуду.

Приметы про обновки на Новый год:

Очень верная и распространенная примета - если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным, а еще приметы говорят, что в новогоднюю ночь с обновкой - целый год ходить в обновках. Согласно приметам, для встречи Нового года нужно надеть хоть что-нибудь новое.

Новогодние приметы про деньги и достаток:

Новогодние приметы не рекомендуют экономить на новогоднем столе: Каравай и соль на новогоднем столе - к благополучию. Другая примета гласит, что если на новогоднем столе будет в изобилии еда и напитки, тогда и весь год в семье будет достаток.

Кроме этого приметы советуют: Не следует в этот день платить долгов - не то весь год будешь расплачиваться. Также под Новый год нельзя одалживать деньги, чтобы весь следующий год не быть в долгах. А у кого в Новый год будет пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде. Также лучше не давать никому под Новый год свои вещи, иначе рискуете на целый год остаться без обновок и покупок.

В давние времена люди думали, что в Новый год становятся уязвимыми для нечисти и злых духов. Поэтому старались отогнать их шумным праздником и любыми другими звуками. Даже считалось так, что если в этот день кто-то чихает, то к своему благополучию - весь год будет счастливым.