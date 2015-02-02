Президент: с гибелью Андрея Кузьменко "мы как будто утратили частицу сердца"

Об этом на своей странице в "Твиттере" написал президент Петр Порошенко. "Сегодня погиб Андрей Кузьменко. Жаль каждого, кто погибает, но вместе с Кузьмой мы как будто утратили частицу сердца", - написал Петр Порошенко.

Читайте такжеОпубликовано видео с места ДТП, в котором погиб лидер группы «Скрябин»

"Андрей Кузьменко и его "Скрябин" - это неотъемлемая частица современной украинской культуры. Тяжело, когда кто-то погибает. Утрата еще больше, когда в прошлое уходит капля Украины. Кузьма, мы будем грустить по тебе. Царство тебе Небесное. Сегодня вечером буду слушать "Скрябин"…", - говорится в сообщении на официальной странице Порошенко в соцсети.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 февраля, в дорожно-транспортном происшествии в Днепропетровской области погиб известный украинский певец, лидер группы Скрябин.