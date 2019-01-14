Сегодня православные отмечают Обрезание Господне

Обрезание Господне – один из древних праздников. С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки - обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне. Празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по новому стилю.

История праздника Обрезание Господнего

Обрезание Господне – один из древних праздников. С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки - обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Божественному Младенцу при совершении этого обряда было дано имя Иисус (Спаситель).

Значение праздника Обрезание Господне:

Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Смысл праздника Обрезание Господне:

С крещения начинается полноценная жизнь для христианина. Обрезание в Церкви ветхозаветной было чем-то подобным.

Христос, приняв обрезание, был причислен к грешному роду человеческому, все грехи людей воспринял на Себя, чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти. Обрезание -определенное ограничение, удаление по своей форме. Христос, принимая плотское обрезание по Закону, тем самым показал людям необходимость духовного обрезания, то есть ограничения от себя своих греховных страстей - эгоизма, гордыни и так далее.