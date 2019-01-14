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Сегодня православные отмечают Обрезание Господне

09:03, 14 января 2019
Общество
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Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви \ фото с открытых источников

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне. Празднование этого события совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова - то есть 14 января по новому стилю.

История праздника Обрезание Господнего

Обрезание Господне – один из древних праздников.  С 4 века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки - обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Божественному Младенцу при совершении этого обряда было дано имя Иисус (Спаситель). 

Значение праздника Обрезание Господне

Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу. Ветхозаветное обрезание было прообразом христианского крещения. Первые апостолы и христиане, происходившие из иудеев, также были обрезаны. Праздник Обрезания для христиан важен еще и тем, что вопреки многим еретическим суждениям, которые искажают земной облик Иисуса Христа, подтверждает, что Богомладенец Иисус был мужского пола и обряды, предназначавшиеся для иудеев, над Ним также были совершены.

Смысл праздника Обрезание Господне:

С крещения начинается полноценная жизнь для христианина. Обрезание в Церкви ветхозаветной было чем-то подобным.

Обрезание Господне – один из древних праздников \ фото с открытых источников

Христос, приняв обрезание, был причислен к грешному роду человеческому, все грехи людей воспринял на Себя, чтобы избавить их от греха, проклятия и смерти. Обрезание -определенное ограничение, удаление по своей форме. Христос, принимая плотское обрезание по Закону, тем самым показал людям необходимость духовного обрезания, то есть ограничения от себя своих греховных страстей - эгоизма, гордыни и так далее.

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