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В Киеве состоялся концерт памяти добровольца Василия Слипака (видео)

12:20, 21 декабря 2018
Общество
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Он 19 лет прожил во Франции. Работал солистом Парижской оперы. Имел уникальный контр-тенор. Но весной 2014-го прервал успешную карьеру и приехал защищать Украину.

Что пошел воевать, родным не признавался до последнего. 29 июня 2016, певец погиб от снайперской пули.

Больше всего Василий любил партию Мефистофеля из оперы Фауст. Поэтому собратья называли его сокращенно Миф. На сцене играл преимущественно отрицательные роли, но в жизни был абсолютным антиподом своих персонажей.

В киевской консерватории Слипак не выступал ни разу.

На концерте спели мировые звезды, солисты парижской оперы и близкие друзья Василия Слипака – Гийом Дюссо и Гоша Ковалинская. 20 декабря Василию Слипаку должно было исполниться 44.

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Теги: #концерт#Василий Слипак