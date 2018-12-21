Из Украины после трехлетнего заключения выдворили криминального авторитета "Арчи"

"Арчи" последние три года отбывал наказание в исправительном учреждении, и еще до освобождения планировал остаться в Украине.

Сотрудники управления стратегических расследований Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области выдворили из Украины гражданина Грузии, криминального авторитета по кличке "Арчи".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

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"Сегодня был выдворен только что освобожденный 20.12.2018 года с Шепетовской исправительной колонии криминальный авторитет 1978 года рождения, гражданин Грузии, по кличке "Арчи", который последние три года отбывал наказание в указанном исправительном учреждении за совершение разбойных нападений на Ривненщине", - написал Аброськин.

Аброськин отмечает, что "Арчи" еще до освобождения планировал остаться в Украине.

По словам Аброськина, "в новом году все иностранные преступники - "туристы" после увольнения поедут в свои страны". "Мы в этом им будем помогать", - добавил он.

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