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Наталья Могилевская ответила на обвинения в "насилии" над дельфинами

15:37, 19 декабря 2018
Общество
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Могилевская извинилась за развлечения с дельфинами / скриншот

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На ее странице в Инстаграме появилось длинное письмо, в котором артистка сначала долго размышляет о том, что на месте закрытых дельфинариев обязательно появится что-то другое, и что правильнее было бы начинать перемены с каждого человека, с глобального изменения представления людей о мире.

«Отдельные меры, конечно, направят внимание, но не изменят сути того, как принято в обществе жить», – поделилась соображениями артистка, далее пустившись в рассуждения об алкоголе, курении и наркомании.

«Я считаю, что нет ничего хорошего в том, что существует целая система и многолетний бизнес доставления разнообразных удовольствий и вкусовых наслаждений человеку за счет лишения жизни и свободы животных, – написала Могилевская. – Я прошу прощения, что не осознала всей серьезности темы и позволила себе расслабиться и порадоваться времени, проведенному с малышами. Благодаря вам я вспомнила и об этой стороне жизни, в которую нужно направить свое внимание, как человеку, ответственному за то, что к его словам прислушиваются».

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Теги: #Наталья Могилевская