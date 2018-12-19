Священник объяснил верующим, как сделать свою церковь подчиненной новой единой ПЦУ

Священник считает, что установленный подход поможет избежать провокаций и конфликтов.

После создания поместной православной церкви в Украине перед приходами «Московского патриархата» (РПЦ в Украине) встанет вопрос перехода под новую юрисдикцию. В выборе между церквями решающее слово будет принадлежать не священникам, а их прихожанам.

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Об этом рассказал священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Андрей Гуль. По его словам, "все будет решать громада", передает «Обозреватель».

"Если священник не захочет — он один не решает, он является частью общины. Этот механизм проговаривался. Было принято решение: если 2/3 согласны переходить под другую юрисдикцию, то этот переход состоится. Если 50/50, то переход не происходит. Должно быть большинство — это справедливо. Если есть половина на половину, то будут как минимум споры", — отметил он.

Священник считает, что такой подход поможет избежать провокаций и конфликтов.

"Есть время. Мы долго терпели и еще немного потерпим, чтобы люди сами до этого дошли. Если кого-то заставлять — никакой пользы не будет, если силой создавать — потом разрушится. Конечно, будут звучать призывы ускорить этот процесс, но мы от этого отказываемся, не поддерживаем. Мы только за свободный выбор людей", — объяснил Гуль.

"Главное для нас то, что нашу духовную независимость, наше единство показал Вселенский патриарх, и он это подтвердил. 6 января наш предстоятель блаженнейший Епифаний приглашен на богослужение, во время которого будет вручен Томос. Блаженнейший Епифаний во время своей первой речи сказал, что двери нашей церкви всегда будут открыты. Мы будем ждать всех, что бы не говорили. Это важно не только для церкви, но и для государства", — подчеркнул Гуль.

Также священник убежден, что УПЦ Московского патриархата должна изменить название.

"Я еще Томоса говорил, что название необходимо поменять, что надо называть вещи своими именами. Мое мнение — церкви Московского патриархата должны называться Русская православная церковь в Украине. Не может быть двух поместных церквей в Украине. Единственная православная церковь заверена Вселенским патриархом. А экзархат, филиал Российской церкви в Украине, должен так и называться — РПЦ в Украине", — заявил он.

Также Гуль отметил, что "все эти вопросы будут решаться уже после 6 января".