Подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО "Сармата" Бродского взяли под стражу на два месяца - СМИ (видео)

Арестован уже шестой фигурант по делу об убийстве активиста из Бердянска.

Подозреваемого в заказе убийства бердянского активиста, экс-бойца АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко Евгения Бродского взяли под стражу на два месяца, без возможности внесения залога.

Читайте такжеВ аэропорту «Харьков» задержали одного из заказчиков убийства активиста Олешко

Об этом сообщает "Общественное телевидение". Взяв под стражу подозреваемого, Печерский районный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Бродский - уже шестой задержанный по делу об убийстве Олешко. Сейчас под стражей находятся четверо предполагаемых исполнителей убийства и один организатор.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля в Бердянске Запорожской области.

В тот же день полицейские задержали четырех бывших участников АТО по подозрению в убийстве.

3 августа суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве Олешко: Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломаку. По версии следствия, именно Матюшин стрелял в Олешко. Подозреваемый также является участником АТО, служил в батальоне «Торнадо».

14 сентября в Запорожской области был задержан еще один подозреваемый в организации убийства Олешко.

А 17 декабря в международном аэропорту «Харьков» правоохранители задержали уже шестого подозреваемого.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, по политическим мотивам, на бытовой почве или же из-за бизнес-конфликта.