В аэропорту «Харьков» задержали одного из заказчиков убийства активиста Олешко

Подозреваемого, который является жителем Днепра, задержали при попытке пересечь границу.

В международном аэропорту «Харьков» вчера правоохранители задержали одного из заказчиков убийства бердянского активиста, экс-бойца АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту «Харьков» сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31 июня в Бердянске», - написал Аброськин.

Как сообщал УНИАН, активиста, бывшего участника АТО (позывной «Сармат») Виталия Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля в Бердянске Запорожской области.

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В тот же день полицейские задержали четырех бывших участников АТО по подозрению в убийстве.

3 августа суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве Олешко: Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломако. По версии следствия, именно Матюшин стрелял в Олешко. Подозреваемый также является участником АТО, служил в батальоне «Торнадо».

14 сентября в Запорожской области был задержан еще один подозреваемый в организации убийства Олешко.

Полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, по политическим мотивам, на бытовой почве или же из-за бизнес-конфликта.