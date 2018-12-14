На Контрактовой площади в Киеве уже завтра начнутся новогодне-рождественские празднования

Главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря на Софийской площади.

Новогодне-рождественские празднования в столице начнутся завтра, 15 декабря, на Контрактовой площади, где торжественное открытие елки запланировано в 16.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр города Виталий Кличко.

Читайте такжеВ Одессе заработали первые елочные базары (фото)

Он отметил, что главную елку страны традиционно зажгут 19 декабря на Софийской площади.

«Контрактовая площадь будет ждать всех на торжественное открытие 15 декабря в 16.00. Приглашаем всех киевлян! Открытие же празднования на Софийской площади состоится традиционно 19 декабря, и в 19.00 засияет огнями главная елка», - сказал Кличко.

Так, в этом году новогодние и рождественские празднования в Киеве будут проходить на двух локациях - кроме традиционных - на Софийской площади, а также - на Контрактовой площади и улице Сагайдачного.

По словам городского головы, впервые на Софийской площади будет запущен поезд желаний «Полярный Экспресс», где каждый желающий, проехав остановку, сможет загадать желание. На двух главных новогодних локациях будут работать и рождественские ярмарки с фуд-кортами и сувенирами.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на Софийской площади в Киеве установили главную елку страны.

Из бюджета Киева на проведение всех новогодних и рождественских мероприятий предусмотрено около 6,5 млн грн, но большая часть средств пойдет на спектакли, концерты и закупку подарков для детей из социально незащищенных групп населения. На новогодние праздники в муниципальных театрах планируется более 300 тематических новогодних представлений для детей, которые должны посетить около 90 тысяч зрителей.