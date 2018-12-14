На Закарпатье суд отменил возможность залога для обвиняемого в резонансном убийстве подростка

В марте 14-летний житель поселка Нижняя Апша Закарпатской области поссорился со своим другом и зарезал его.

Коллегия судей Хустского районного суда (Закарпатская обл.), по заявлению процессуального прокурора, отменила решение о возможности внесения денежного залога в отношении школьника из поселка Нижняя Апша, обвиняемого в умышленном убийстве семиклассника.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, коллегия судей сегодня, 14 декабря, исключила возможность внесения залога из постановления суда от 12 декабря.

«Сейчас, согласно ст. 379 УК Украины, судом принято решение об исправлении допущенной описки в постановлении от 12 декабря 2018 года, согласно которому в отношении обвиняемого применяется исключительно мера пресечения в виде содержания под стражей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 14-летний житель поселка Нижняя Апша Закарпатской области, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

5 апреля суд изменил юноше меру пресечения на круглосуточный домашний арест (без применения электронных средств контроля) и отпустил его домой, несмотря на то, что согласно предыдущему решению суда подозреваемый должен был содержаться под стражей.

23 апреля Апелляционный суд отменил постановление Ужгородского горрайонного суда и вынес свое, которым продлил юноше срок содержания под стражей.

12 декабря судья Хустского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в умышленном убийстве до 16 февраля 2019 года. При этом судом избрана ему альтернативная мера пресечения в виде залога.

В тот же вечер жители села Нижняя Апша перекрыли автомобильную дорогу государственного значения «Мукачево-Рогатин-Львов» в знак протеста против решения суда.

13 декабря прокуратура Закарпатской области обжаловала в Закарпатском апелляционном суде решение Хустского районного суда, который смягчил обвиняемому меру пресечения.