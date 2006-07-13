«Нафтогаз» концентрируется

14:13, 13 июля 2006
Общество
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Председатель правления НАК хранит коммерческую тайну

НАК «Нафтогаз Украины» сокращает инвестиции в зарубежные проекты, компания сконцентрируется только на 2-3 проектах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр БОЛКИСЕВ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отказался назвать проекты, на которых будет концентрироваться компания, сославшись на большую конкуренцию на этом рынке и на коммерческую тайну.

А.БОЛКИСЕВ отметил, что на шельфе Чорного моря компания также сконцентрирует свои инвестиции на двух месторождениях – Субботино и Одесское месторождение. По его словам, это позволит наиболее оптимально использовать финансовые средства компании.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному финплану НАК «Нафтогаз Украины», на 1,5 млрд. грн. сокращена статья инвестиций компании.

 

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