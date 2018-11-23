Оккупанты хотят построить новый мост в Крыму
Оккупанты собираются строить очередной мост в Крыму. Он, согласно планам, должен соединить центральную и северную части оккупированного Севастополя.
Об этом сообщил так называемый вице губернатор оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников.
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"Центр Севастополя с Северной стороной свяжет мост. В ближайшее время мы представим общественности проект перехода через Севастопольскую бухту. Мы рассматривали разные варианты трассировок: и тоннеля, и надземного перехода. Выбран оптимальный вариант, который устраивает и военных. Будущий мост войдёт в состав транспортного коридора, включающего планируемую "Гераклейскую рокаду" с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе", - говорится в его сообщении в Facebook.
В соответствии с предварительным проектом, мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешённой скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек, говорят оккупанты.
Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.