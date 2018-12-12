цей матеріал доступний українською

Украинский пленный моряк получает поздравления с Днем рождения в соцсетях (видео)

18:53, 12 декабря 2018
Общество
376 0
Моряка поздравляют в соцсетях / скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, родственники, друзья и незнакомые люди пишут теплые слова и желают Михаилу скорейшего освобождения. Поздравили побратима и ВМС Украины.

Все мировое сообщество, а не только Украина, прилагает усилия для освобождения и возвращения пленных моряков домой, сказано в поздравлении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пленные#моряки