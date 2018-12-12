Украинский пленный моряк получает поздравления с Днем рождения в соцсетях (видео)

Все мировое сообщество, а не только Украина, прилагает усилия для освобождения и возвращения пленных моряков домой.

Военнопленный моряк Михаил Власюк, который находится в российском СИЗО, получает поздравления в соцсетях - ему сегодня исполнилось 34. Как говорится в сюжете ТСН, родственники, друзья и незнакомые люди пишут теплые слова и желают Михаилу скорейшего освобождения. Поздравили побратима и ВМС Украины. Все мировое сообщество, а не только Украина, прилагает усилия для освобождения и возвращения пленных моряков домой, сказано в поздравлении.

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