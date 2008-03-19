Томенко: надо запретить рекламу пива

Народный депутат Николай ТОМЕНКО считает, что Верховная Рада должна принять закон о запрете рекламы слабоалкогольных напитков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО. такое мнение он высказал, комментируя принятие поданного им закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно рекламы табачных изделий и алкогольных напитков).

По словам Н.ТОМЕНКО, Верховная Рада расширила территорию здоровья в Украине.

Он выразил сожаление по поводу того, что парламент предыдущего созыва и нынешняя Верховная Рада не были слишком активными в законодательном процессе, из-за чего этот законопроект рассматривался довольно долго.

«Однако важно, что он принят. Я неудовлетворен тем, что в принятой редакции закона несколько смягчены сроки ограничения рекламы алкоголя и табака, а также не учтены другие мои предложения. Но при любых обстоятельствах факт остается фактом – со следующего года на носителях внешней рекламы в городах и за их пределами исчезнет реклама алкоголя, табака и слабоалкогольных напитков. С 1 января 2010 года запрещена реклама алкоголя и табака в печатных СМИ, кроме специализированных изданий», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что также запрещено рекламирование пива популярными людьми.

«А это означает, что нужно предпринимать следующий шаг и готовить законопроект, который бы убрал с телевидения прямую рекламу пива, слабоалкогольных напитков и так называемую «брендовую рекламу» алкоголя в дневное время», - считает народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно рекламы табачных изделий и алкогольных напитков).

Законом запрещается реклама табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков не только в средствах внутренней рекламы, рекламе на транспорте, на первых и последних страницах обложек журналов, радио, телевидении, кроме регламентом отведенного времени и специальных выставочных мероприятий, но и на средствах внешней рекламы.