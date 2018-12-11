Под Одессой группа воров ограбила квартиру на 2,5 миллиона гривень (видео)

В совершении кражи подозреваются двое мужчин и женщина.

В Одессе полиция задержала злоумышленников, похитивших из квартиры сейф с 80 тыс. долл. и дорогостоящее имущество.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в отделение полиции города Южный обратился 50-летний мужчина с заявлением о том, что из его квартиры вынесли сейф с 80 тыс. долл., дорогую верхнюю одежду, золотые украшения и оргтехнику.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники уголовного розыска разоблачили и накануне задержали преступную группу на территории Одессы. В частности, задержаны двое мужчин, 25-ти и 46-ти лет, а также – 20-летняя женщина.

По данным полиции, старший мужчина ранее судим за имущественное преступление, он является организатором кражи.

«На младшего мужчину возлагалась задача быстро открыть дверной замок и вместе с товарищем вынести имущество. Не менее «ответственной» была и роль их сообщницы: женщина должна собрать сведения об обитателях заранее подобранной квартиры и в момент кражи следить за обстановкой возле дома», - рассказали в главке.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры полицейские провели по местам проживания подозреваемых неотложные обыски. Изъяты дверные и автомобильные «отмычки», устройство для считывания информации с банковских карточек, наличные средства, часть вещей заявителя, а также ювелирные изделия из серебра и золота, мужские и женские часы, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты и тому подобное.

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Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня по ходатайству прокуратуры злоумышленники взяты под стражу.

Также судом определен залог в размере 800 тыс. грн каждому, которые пока не внесены.

Отмечается, что 46-летний организатор – уроженец Днепропетровской области, его сообщники – жители Одессы.

«Группа воров орудовала в Южном. Подбирая ключи к замкам, они пробирались в квартиры и выносили все ценные вещи. Только из указанной квартиры они похитили компьютерную технику, норковую шубу, золотые украшения и металлический сейф с 80 тыс. долл. и документами на недвижимость», - сообщили в прокуратуре, добавив, что общий размер ущерба, причиненного хозяевам, составляет 2,5 млн грн.

Местная прокуратура сообщила трем лицам о подозрении в краже, совершенной в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас правоохранительные органы проверяют этих лиц на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одесской и других областей.