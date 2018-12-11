В Харькове родители "лечили" годовалую дочь пивом

35-летний мужчина с ребенком на руках оказывал сопротивление сотрудникам полиции и нанес телесные повреждения правоохранителям.

В Харькове родители в нетрезвом состоянии «лечили» годовалую дочь пивом.

Об этом в Facebook написала экс-патрульная Ляна Теремкова.

«Ребенок плакал на руках у так называемого папы, а мама с гордостью рассказывала о методах лечения простуды и снижения температуры у дочери - пиво! Вот она мама! «Я давала ей пиво, чтобы она не кричала...» - передала слова горе-матери Теремкова.

В пресс-службе полиции в Харьковской области рассказали, что сообщение о мужчине и женщине, которые в состоянии алкогольного опьянения находятся на улице с малолетним ребенком и ведут себя неадекватно поступило от 30-летней прохожей.

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На место происшествия выехали патрульные полицейские. 35-летний мужчина с ребенком на руках стал оказывать сопротивление сотрудникам полиции и причинил телесные повреждения правоохранителям.

Правоохранители установили, что девочка в возрасте 1 год и 2 месяца находилась на улице с матерью и ее сожителем. В отношение 33-летней женщины составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Как передает местное издание Vgorode.ua на место приехали представители ювенальной превенции, которые займутся горе-родителями. Для девочки патрульные вызвали "Скорую помощь", которая госпитализировала ребенка в 19-ю больницу Харькова.