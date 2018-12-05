Герои в тылу: сегодня отмечается Международный день волонтера (видео)

В Украине наиболее активным волонтерское движение стало в 2014 году, когда началась российская агрессия на Донбассе.

5 декабря отмечается международный День волонтера – International Volunteer Day.

Этот праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Организация Объедененных Наций оценивает число волонтеров в мире в 1 млрд человек. Полностью же посвятили свою жизнь волонтерству 109 млн человек.

В Украине волонтерское движение началось в 1990-х годах, однако наиболее активным оно стал в 2014 году. Волонтерской деятельностью в стране занимается около 15% населения.

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Когда началась российская агрессия, роль волонтеров в поддержке украинской армии была ключевой. Они обеспечивали украинских солдат всем – от картошки до прицелов и тепловизоров. Только в 2014 году украинцы пожертвовали армии почти 100 млн гривен.

Нередко волонтерам приходится рисковать собственной жизнью ради помощи другим. По данным соцопросов, волонтеры до сих пор первые в списке, кому украинцы доверяют больше всего.