Волонтеры просят украинцев помочь спасти жену офицера ССО – героя АТО

Ира - супруга одного из офицеров Сил специальных операций (ССО), который с первых дней войны находится на фронте. Он в ВСУ с 2001 года, но (из-за особенностей службы) нельзя назвать подразделение, в котором служит военный, и нельзя рассказывать про операции, в которых он участвовал.

10 лет назад Ире поставили страшный диагноз – апластическая анемия. Как сообщают волонтеры известного фонда «Вернись живым», она боролась, была стойкая ремиссия.

Но больше года назад что-то пошло не так. Ире стало плохо, врачи развели руками: "Нужна срочная пересадка костного мозга". С помощью родных, друзей и товарищей по службе семья собрала нужную сумму.

В МОЗ (есть соответствующий документ) Ире в помощи отказали. Операцию сделали в Турции, костный мозг не прижился. Месяцы в больнице, таблетки, палаты, слезы, боль. Вторая пересадка. Стало еще хуже. Опять таблетки, палаты, слезы и боль.

Новый костный мозг, в итоге, прижился, но, чтобы не было повторного отторжения - необходима дорогостоящая реабилитация. Цена жизни - 20 300 долларов + ежемесячные расходы на медикаменты (от 900 до 1500 долларов), обследования и перелет в клинику в Турции (1500 долларов).

Документы и сканы чеков можно найти в группе: https://www.facebook.com/groups/311969935948288/permalink/519151735230106/

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